Самыми проблемными районами стали Гороховецкий, Муромский, Юрьев-Польский и Суздальский районы.

Во Владимирской области впервые составлена цифровая карта распространения борщевика Сосновского. Об этом рассказали в региональном Россельхозцентре.Специалисты обследовали 16 районов и составили схему, в которую вошли 272 муниципалитета.Отметки наглядно демонстрируют площадь зарослей сорняка, охватившего населенные пункты. Ожидается, что интерактивная разработка позволит спланировать шаги по борьбе с растением.В зависимости от объёма зарастания земель, все муниципалитеты получили рекомендации по обработке территорий. Самыми проблемными районами стали Гороховецкий, Муромский, Юрьев-Польский и Суздальский районы.