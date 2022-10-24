За неделю с 17 по 23 октября в регионе зарегистрировали 25 аварий, в которых погибли два человека и 40 пострадало, в том числе один ребенок. Об этом сообщило региональное УМВД. За прошедшую неделю

За неделю с 17 по 23 октября в регионе зарегистрировали 25 аварий, в которых погибли два человека и 40 пострадало, в том числе один ребенок. Об этом сообщило региональное УМВД. За прошедшую неделю полицейские оформили 295 аварий с материальным ущербом. 78 человек пьяными садились за руль или отказались от медосвидетельствования. С участием двоих из них