С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176334 владимирцев.

Во Владимирской области 24 октября выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 31 человека. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 3 - в Ковровском, Кольчугинском и Александровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском, Камешковском и Вязниковском районах, а также 2 - в Суздальском районе и 3 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176334 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48976 заболевших во Владимире, 20807 - в Ковровском районе и 19077 - в округе Муром.