Во Владимирской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 24 октября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 2 человека, накануне в больницы с тяжелой формой
<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavili-63-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом</a> - Во Владимирской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 24 октября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 2 человека, накануне в больницы с тяжелой формой
[url=https://33live.ru/novosti/24-10-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavili-63-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом[/url] - Во Владимирской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 24 октября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 2 человека, накануне в больницы с тяжелой формой