Во Владимирской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 24 октября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 2 человека, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 24 октября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 2 человека, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 3 пациента. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 334. В лидерах по заражениям Владимир – 31 заболевший за сутки.