Площадкой завершающего этапа съемок стала деревня Погребищи Судогодского района. Действие Птицы...

Площадкой завершающего этапа съемок стала деревня Погребищи Судогодского района.Действие "Птицы счастья" разворачивается в период с 1939-ого по 1945-ый. Сценарий к фильму написал режиссер Игорь Багатурия. Помощь съемочной группе оказывают власти региона, департамент культуры, владимирский Киноцентр. Картина повествует о судьбе четырех друзей, чье детство прошло в уральском детдоме. Их юность закончилась 22 июня 1941-ого года. Война разделила товарищей и каждого проверила на прочность. Лес в окрестностях Погребищ превратился в прифронтовую зону периода Великой Отечественной- с окопами, палатками, расположениями кавалеристов. Выстрелам, взрывам, бомбежкам- неизменным спутникам военной трагедии- сопутствуют вечные человеческие понятия: гуманизм, вера, любовь.Андрей Попов, актер фильма "Птица счастья":– Персонаж Вилен- музыкант, ветеринаром служит в дивизионной части ветеринарской. Здесь будет даже момент, когда он находит фортепиано, играет для сослуживцев. Такой трогательный, очень тонкий, справедливый персонаж.