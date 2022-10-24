Историка моды Александра Васильева старость дома не застанет – он всегда в дороге, он в пути. Правда, ждут его там не только доброжелательные встречи...

Историка моды Александра Васильева старость дома не застанет – он всегда в дороге, он в пути. Правда, ждут его там не только доброжелательные встречи...Сегодня Васильев в большом туре по Средней Азии. "Путешествие по Узбекистану в рамках выездной школы продолжается, – сообщил историк моды. – День второй. Не устаем восхищаться хивой".Хива, напомним, это город в Хорезмской области Узбекистана, административный центр Хивинского района. Последняя столица Хорезма. В 1997 году Хива отпраздновала 2500-летие.На фото историк моды предстал в традиционном узбекском халате "чапане" и в тюрбане. Правда, не все подписчики страницы в социальной сети образ оценили. "Мы думали, уставшая старушка-узбечка села передохнуть", – зубоскалят люди.К тому же не все поняли выбор маршрута Васильевым и стали распекать его. Мол, жизнь идет вперед и негоже "копаться в потрепанных переулках Узбекистана да шариться по блошиным рынкам". Этим могут только те, кому-де совсем уж заняться нечем. Мимо такого выпада историк моды пройти не мог и вступил в перепалку. "Судя по вам не скажешь, что жизнь идет вперед. Стиль одежды, цвет волос, качество косметологических процедур на уровне дремучих 90-х", – осадил хамку Васильев.