С участием мотоциклов, мопедов, скутеров и квадроциклов произошло 169 аварий.

Во Владимирской области за 9 месяцев текущего года произошло 169 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, мопедов, скутеров и квадроциклов, в которых погибло 18 человек. Ещё 188 жителей региона получили травмы различной степени тяжести.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, особую тревогу вызывают несовершеннолетние. Зарегистрировано 17таких ДТП с участием подростков. Один погиб, а 16 получили ранения.