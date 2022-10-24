За прошедшие сутки 24 октября подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной...
<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2022-za-sutki-vo-vladimirskoj-oblasti-eshhe-63-cheloveka-zaboleli-koronavirusom.html" target="_blank">За сутки во Владимирской области еще 63 человека заболели коронавирусом</a> - За прошедшие сутки 24 октября подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной...
[url=https://33live.ru/novosti/24-10-2022-za-sutki-vo-vladimirskoj-oblasti-eshhe-63-cheloveka-zaboleli-koronavirusom.html]За сутки во Владимирской области еще 63 человека заболели коронавирусом[/url] - За прошедшие сутки 24 октября подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной...