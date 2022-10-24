За прошедшие сутки 24 октября подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной...

За прошедшие сутки 24 октября подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.31 случай во Владимире,7 - в Муромском районе,3 - в Ковровском,0 - в Петушинском,3 - в Кольчугинском,3 - в Александровском,0 - в Юрьев-Польском,8 - Гусь-Хрустальном,0 - в Судогодском,1 - в Собинском,3 - в г. Радужный,0 - в Киржачском,1 - в Камешковском,0 - в Гороховецком,0 - в Меленковском,1 - в Вязниковском,2 - в Суздальском,0 - в Селивановском.