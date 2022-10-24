В Александрове взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве жены. По информации регионального СледКома, задержанный дал признательные показания. По версии следствия, 19 октября во

В Александрове взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве жены. По информации регионального СледКома, задержанный дал признательные показания. По версии следствия, 19 октября во время распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил свою жену. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело жертвы в ковер и спрятал в погребе заброшенного сарая.