Весной прошлого года фигурант в составе преступной группы оборудовал нарколабораторию.

Житель Карабанова осужден за производство 480 кг наркотиков. Приговор вынес Александровский городской суд.Весной прошлого года фигурант в составе преступной группы оборудовал нарколабораторию. В ней хранились химические вещества, а также оборудование для их смешивания, охлаждения, фильтрации и сушки. Во время облавы силовики изъяли запрещённые вещества, а на злоумышленника завели уголовное дело.На процессе суд учёл чистосердечное признание подозреваемого и активное участие в раскрытии преступления. Добавим, что мужчине также вменяли незаконное хранение пистолета и патронов. По совокупности преступлений он получил 11 лет тюрьмы.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.