В Суздале завершено расследование уголовного дела в отношении владимирца, похитившего почти 12 тонн комбикорма. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что

В Суздале завершено расследование уголовного дела в отношении владимирца, похитившего почти 12 тонн комбикорма. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что мужчина, будучи водителем на ферме, погрузил на машину 15,5 тонн комбикорма для сельскохозяйственной птицы и должен был отвезти на производственную площадку в поселок Мелехово, но по пути свернул к знакомому в село