Они просят власти разобраться в ситуации и вернуть прокурора Владимирской области на свой пост.

Жители Владимирской области создали за возвращение Владислава Малкина на пост прокурора 33-го региона. Владимирцы просят Владимира Путина и генпрокурора досконально разобраться в ситуации с его уходом с должности.К вечеру 24 октября электронный документ уже подписали почти 600 человек. Автор полагает, что ряд громких уголовных дел, возбуждённых в 2022 году, подтолкнул недоброжелателей скомпрометировать Владислава Александровича. Они касались местных застройщиков, подрядчиков, расселения аварийных домов и оперативного решения городских проблем, на которые несколько лет закрывались глаза.«Неравнодушные граждане отправляют в адрес Генерального прокурора и Президента РФ письма с требованием восстановить В.А.Малкина в должности в надежде, что в области, наконец, будет наведён порядок!Просим Генерального прокурора и Президента РФ разобраться в сложившейся ситуации и не отправлять в отставку прокурора Малкина, которому умышленно не дают работать. Он - единственная надежда на справедливость для жителей Владимирской области, где десятилетиями игнорировались грубейшие нарушения законодательства.Также просим привлечь к ответственности лиц, распространяющих информацию клеветнического характера и дискредитирующих В.А. Малкина и органы прокуратуры», - указано в петиции.Напомним, что Владислав Малкин возглавил надзорное ведомство в феврале текущего года. До этого он был главным прокурором Орловского региона. Дальнейшая судьба руководителя неизвестна. Комментариев по с возможным увольнением прокурора пока не появлялось. В ряде СМИ лишь прозвучала одна из неподтверждённых версий, которую «33Live.Ru» считает нецелесообразным озвучивать до публикации официальной позиции прокуратуры.