Явление можно будет наблюдать в обеденные часы.

Жители Владимира смогут увидеть солнечное затмение. Оно состоится 25 октября.Луна перекроет солнце с 11 до 17 часов. В областном центре редкое астрономическое явление начнётся в 12:27. Полная фаза ожидается в 13:42, а закончится около 15 часов.Напомним, что созерцать сие диво можно лишь через специальные солнечные очки. При этом не факт, что погода не помешает владимирцам увидеть затмение. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается облачная погода.Добавим, что во Владимирском планетарии пройдет лекция-сеанс «Солнечные и лунные затмения». При должной погоде для наблюдения за космическим событием около входа установят телескоп.