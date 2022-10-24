Администрация Владимирской области сообщила о том, что до 12 ноября жители региона на сайте Госуслуг могут выбрать, куда провести мобильную связь 4G. Для этого совершеннолетнему гражданину

Администрация Владимирской области сообщила о том, что до 12 ноября жители региона на сайте Госуслуг могут выбрать, куда провести мобильную связь 4G. Для этого совершеннолетнему гражданину нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и регистрация в регионе, где расположен населенный пункт, за который он будет голосовать. В конкурсе участвуют села и деревни с населением от 100