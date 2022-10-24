В июне текущего года прокуратурой Камешковского района было направлено в суд уголовное дело в...

В июне текущего года прокуратурой Камешковского района было направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Следствием установлено, что 6 января 2022 года во время распития спиртных напитков по месту проживания между обвиняемым и его старшим братом возникла ссора. Причина — оскорбление женщины (подруги подсудимого).Во время конфликта мужчина нанес своему 50-летнему брату не менее двух ударов рукой в область головы и один удар головой в грудь, от которых тот скончался.Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.В итоге жителя города Камешково приговорили к 7,5 годам лишения свободы.Фото: Pxfuel.com