В Петушинском районе заведено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт около килограмма наркотиков. По данным УМВД России по Владимирской

В Петушинском районе заведено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт около килограмма наркотиков. По данным УМВД России по Владимирской области, в середине октября полицейские задержали мужчину. У него дома сотрудники органов обнаружили несколько пакетов с веществами. Экспертиза показала, что в свертках около килограмма различных наркотиков, в том числе синтетических.