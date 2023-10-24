Владимирские художники получили свою порцию славы на конкурсе плакатов АиФ.
Владимирские художники получили свою порцию славы на конкурсе плакатов "АиФ".
Стали известны победители конкурса «Война и мир языком плаката». Церемония награждения состоялась в пятницу, 20 октября, в Москве в Круглом зале особняка ИД «Аргументы и факты».
Конкурс был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив издательским домом «Аргументы и факты» и Государственным историческим музеем.
Молодым художникам-плакатистам предложили участвовать в одной из пяти номинаций: «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!», «Будущее Донбасса». Плакаты для народного голосования выкладывались на специально созданном
В жюри конкурса вошли главный художник редакции «АиФ» Андрей Дорофеев, член творческого союза «Союз фотохудожников ДНР» и замдиректора музея «Арт-Донбасс» Елена Гусакова, член учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования ДНР Юлия Трошкина и другие авторитетные люди. Также было проведено народное голосование.
По словам главного редактора ИД «Аргументы и факты» Михаила Чканикова, идею конкурса подсказала «АиФ» официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
— У нас очень мирная редакция, но когда началась специальная военная операция, то мы встали на сторону собственного народа и армии, своих добровольцев и всячески их поддерживаем. Это потребовало определенных действий и перестройки работы редакции. Идею использования визуального ряда нам подсказала Мария Захарова. Затем идею поддержали профильные подразделения дирекции и подали ее на грант, — рассказал Михаил Чкаников. — Благодаря тому, что у нас есть прекрасный художник Андрей Дорофеев, который уже 30 лет фактически создает плакаты — первоклассные обложки с коллажами в «АиФ», вокруг нас собралась хорошая творческая компания и мы смогли принять такое деятельное участие в организации этого конкурса.
Пока этот конкурс носит межрегиональный характер, но, как подчернкул главред, «АиФ» планирует вывести его на федеральный уровень и вовлечь максимальное количество художников со всей России.
Также Михаил Чкаников выразил уверенность в том, что удастся поставить конкурс на постоянную основу: "Более того, мы открыты к общению со всеми победителями и призерами и надеемся на то, что художники посотрудничают с нашими изданиями в будущем".
В агитплакатов участвовали ученики отечественных художественных школ, сотрудники дизайн-студий, студенты вузов, дизайнеры и даже известные живописцы. Работы принимались на сайте проекта с апреля до конца августа 2023 года. Жюри выбирало из более чем 200 работ от авторов от Калининграда до Урала. 30 лучших плакатов вошли в экспозицию выставок во Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле и Чебоксарах.
Цель проекта «Война и мир языком плаката» - предоставить нынешним и будущим мастерам плаката трибуну, дать им возможность проявить талант, добиться признания во всенародном голосовании и у компетентного жюри, показать свои работы максимальному числу заинтересованных зрителей. Творения оценивались по шести критериям, в том числе по силе и яркости эмоционально-психологического воздействия, оригинальности подачи материала, соответствию названия содержанию работы. Предусматривалось и дополнительное поощрение от членов жюри.
Как отметила начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова, агитационный плакат всегда служил одним из эффективных инструментов формирования общественного мнения: "В годы Великой Отечественной войны было создано выдающееся художественное наследие: с помощью плаката художники талантливо высмеивали врага, поднимали дух советских воинов, призывали к трудовым подвигам. Просматривая конкурсные работы мы отмечали, что сегодня художники вдохновляются работами выдающихся советских художников Кукрыниксов, Виктора Корецкого, Ираклия Тоидзе, Лазаря Лисицкого и многих других. Отрадно, что среди участников конкурса много юных художников, выразивших в художественной форме свое отношение к происходящим событиям на Донбассе. Надеемся, что конкурс получит свое продолжение и расширит географию участников".
Данный конкурс является только малой частью просветительского проекта редакции «Война и мир языком плаката». Лендинг включает в себя и обширную историческую ретроспективу с множеством примеров плакатного искусства — свыше 160 работ, созданных известными советскими художниками в период с 1918 по 1990 годы, и подборку наиболее ярких и в чем-то даже «пророческих» обложек и коллажей самого «АиФ», подхватившего знамя острой иронии и актуальной инфографики в своих печатных выпусках.
— Художники профессиональные и непрофессиональные, и взрослые, и дети , участвуя в этом конкурсе, проявили свою гражданскую позицию, — заявил главный художник ИД "Аргументы и факты" Андрей Дорофеев, глава экспертного жюри конкурса. — На одном из конкурсных плакатов есть замечательные строчки: "Не стой в стороне равнодушно, когда у кого-то беда". Считаю, это как раз лозунг нашего конкурса. Я специально смотрел, что происходит на той стороне культурного фронта. Там конкурсы плакатов идут с 2015 года, и основаны они исключительно на отрицании всего российского. Но на отрицании будущего не построишь! Показательно, что у нас все плакаты направлены на созидание, и все номинации конкурса и все его работы несут позитивный заряд.
Художник из Москвы Алексей Крюков получил специальный приз от издательского дома «Аргументы и факты» за картину «Безмолвие. Саур-могила». По его словам, такие проекты очень важны для гражданского общества.
— Большое счастье, что существует этот конкурс, который помогает молодым и профессиональным художникам поучаствовать в социально значимых проектах, важных для нашего общества и нашего государства. Правда за нами и победа восторжествует! — подчеркнул Алексей Крюков.
Авторов лучших работ наградили дипломами и памятными подарками от организаторов мероприятия. По словам первого заместителя генерального директора Марины Мишункиной, участие в конкурсе школьников, подростков, молодежи — добрый знак:
"Язык плаката — это своеобразный язык, когда остро и четко выражается мысль в ситуациях, когда также выразительно и емко ее нельзя выразить в словесной форме. Мне кажется, что даже виртуозный журналист так коротко и четко не скажет. Тема творчества нам близка, но еще ближе нам тема войны. Не все знают, что несколько лет назад к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, издательский дом «Аргументы и факты» издал «Детскую книгу войны». В этой книге были собраны истории детей, которые вынесли ту Победу на своих плечах вместе со взрослыми. Сейчас плакаты молодых участников — это про эпоху взросления, про то, как вырасти, повзрослеть и остаться человеком, как быть большим, даже если ты еще студент или ребенок. Мне кажется, у нас с вами все получилось. Искренние и самые прочувственные поздравления всем, кто победил в конкурсе".
В номинации «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 3 место за плакат ПОБЕДИМ И ВЕРНЁМ ЖИЗНЬ В ДОНБАСС присуждено Екатерине Беловой из Владимира, 2 место занял плакат СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ГОЛУБЬ Михаила Дурново, Смоленск, 1 место за плакат МЫ НУЖНЫ ДОНБАССУ! получил Евгений Емельянов, Санкт-Петербург.
В номинации «Я ЕДУ НА ДОНБАСС»: 3 место получает плакат, который так и называется — «Я ЕДУ НА ДОНБАСС!», автор — София Сарализде из Владимира, 2 место в этой номинации — у плаката под названием СПРАВИМСЯ ВМЕСТЕ, автор — Светлана Сафонова из Владимира, 1 место за плакат МЫ ВОССТАНОВИМ ДОНБАСС! Досталось Альберту Саншиеву из Ярославля.
Награды в номинации «КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ»: 3 место за плакат «СЕРДЦЕ ПЫЛАЕТ» получила Елизавета Анисимова из города Чебоксары, 2 место за плакат «СЫНЫ ДОНБАССА» — Лана Абозина из Владимира, 1 место за плакат «ЗАЧЕМ ИДУ Я ВОЕВАТЬ?» — у Златы Ворошиловой из Нижегородской области.
Лучшие авторы в номинации «МЫ ВМЕСТЕ»: 3 место за плакат «ДОМОЙ» получает Виталина Коровина из Владимира, на 2 месте с плакатом «ВЫСТОЯЛИ ТОГДА, ВЫСТОИМ И СЕЙЧАС!» — Дмитрий Рекин из Нижнего Новгорода, 1 место с плакатом «РОССИЯ — НАШЕ ОБЩЕЕ ОТЕЧЕСТВО» получает Татьяна Яковлева из Нижнего Новгорода.
В номинации «БУДУЩЕЕ ДОНБАССА»: 3 место за плакат «ПОСТРОИМ НОВУЮ РОССИЮ ВМЕСТЕ!» достается Артему Ефимову из Чебоксар, 2 место с плакатом «МИР НА ДОНБАССЕ НАСТУПИТ» заслужил Александр Седов из Владимира, 1 место за плакат «БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ» достается Ксении Кисляковой из Владимира.
Спецдиплом от оргкомитета проекта за плакат «МАЙДАН ГОЛОВНОГО МОЗГА» получают его авторы Михаил Серебряков и Роман Пешков из Москвы.
Спецдипломы от Государственного исторического музея получают: за плакат «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ» — Анастасия Кравченко из Брянска, за плакат «Донбасс. Сила в правде» — Юрий Горбушин из Калиниграда.
Спецдиплом от правительства Херсонской области за плакат «ZА МИР» получает Юлия Демьяненко, Санкт-Петербург.
Спецдиплом от правительства Донецкой народной республики за плакат «ВОЗРОДИМ ДОНБАСС!» получил Даниел Иванов из Владимира.