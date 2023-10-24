Владимирские художники получили свою порцию славы на конкурсе плакатов АиФ.

Владимирские художники получили свою порцию славы на конкурсе плакатов "АиФ".Стали известны победители конкурса «Война и мир языком плаката». Церемония награждения состоялась в пятницу, 20 октября, в Москве в Круглом зале особняка ИД «Аргументы и факты».Конкурс был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив издательским домом «Аргументы и факты» и Государственным историческим музеем.Молодым художникам-плакатистам предложили участвовать в одной из пяти номинаций: «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!», «Будущее Донбасса». Плакаты для народного голосования выкладывались на специально созданномВ жюри конкурса вошли главный художник редакции «АиФ» Андрей Дорофеев, член творческого союза «Союз фотохудожников ДНР» и замдиректора музея «Арт-Донбасс» Елена Гусакова, член учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования ДНР Юлия Трошкина и другие авторитетные люди. Также было проведено народное голосование.По словам главного редактора ИД «Аргументы и факты» Михаила Чканикова, идею конкурса подсказала «АиФ» официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.— У нас очень мирная редакция, но когда началась специальная военная операция, то мы встали на сторону собственного народа и армии, своих добровольцев и всячески их поддерживаем. Это потребовало определенных действий и перестройки работы редакции. Идею использования визуального ряда нам подсказала Мария Захарова. Затем идею поддержали профильные подразделения дирекции и подали ее на грант, — рассказал Михаил Чкаников. — Благодаря тому, что у нас есть прекрасный художник Андрей Дорофеев, который уже 30 лет фактически создает плакаты — первоклассные обложки с коллажами в «АиФ», вокруг нас собралась хорошая творческая компания и мы смогли принять такое деятельное участие в организации этого конкурса.Пока этот конкурс носит межрегиональный характер, но, как подчернкул главред, «АиФ» планирует вывести его на федеральный уровень и вовлечь максимальное количество художников со всей России.Также Михаил Чкаников выразил уверенность в том, что удастся поставить конкурс на постоянную основу: "Более того, мы открыты к общению со всеми победителями и призерами и надеемся на то, что художники посотрудничают с нашими изданиями в будущем".В агитплакатов участвовали ученики отечественных художественных школ, сотрудники дизайн-студий, студенты вузов, дизайнеры и даже известные живописцы. Работы принимались на сайте проекта с апреля до конца августа 2023 года. Жюри выбирало из более чем 200 работ от авторов от Калининграда до Урала. 30 лучших плакатов вошли в экспозицию выставок во Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле и Чебоксарах.Цель проекта «Война и мир языком плаката» - предоставить нынешним и будущим мастерам плаката трибуну, дать им возможность проявить талант, добиться признания во всенародном голосовании и у компетентного жюри, показать свои работы максимальному числу заинтересованных зрителей. Творения оценивались по шести критериям, в том числе по силе и яркости эмоционально-психологического воздействия, оригинальности подачи материала, соответствию названия содержанию работы. Предусматривалось и дополнительное поощрение от членов жюри.Как отметила начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова, агитационный плакат всегда служил одним из эффективных инструментов формирования общественного мнения: "В годы Великой Отечественной войны было создано выдающееся художественное наследие: с помощью плаката художники талантливо высмеивали врага, поднимали дух советских воинов, призывали к трудовым подвигам. Просматривая конкурсные работы мы отмечали, что сегодня художники вдохновляются работами выдающихся советских художников Кукрыниксов, Виктора Корецкого, Ираклия Тоидзе, Лазаря Лисицкого и многих других. Отрадно, что среди участников конкурса много юных художников, выразивших в художественной форме свое отношение к происходящим событиям на Донбассе. Надеемся, что конкурс получит свое продолжение и расширит географию участников".Данный конкурс является только малой частью просветительского проекта редакции «Война и мир языком плаката». Лендинг включает в себя и обширную историческую ретроспективу с множеством примеров плакатного искусства — свыше 160 работ, созданных известными советскими художниками в период с 1918 по 1990 годы, и подборку наиболее ярких и в чем-то даже «пророческих» обложек и коллажей самого «АиФ», подхватившего знамя острой иронии и актуальной инфографики в своих печатных выпусках.— Художники профессиональные и непрофессиональные, и взрослые, и дети , участвуя в этом конкурсе, проявили свою гражданскую позицию, — заявил главный художник ИД "Аргументы и факты" Андрей Дорофеев, глава экспертного жюри конкурса. — На одном из конкурсных плакатов есть замечательные строчки: "Не стой в стороне равнодушно, когда у кого-то беда". Считаю, это как раз лозунг нашего конкурса. Я специально смотрел, что происходит на той стороне культурного фронта. Там конкурсы плакатов идут с 2015 года, и основаны они исключительно на отрицании всего российского. Но на отрицании будущего не построишь! Показательно, что у нас все плакаты направлены на созидание, и все номинации конкурса и все его работы несут позитивный заряд.Художник из Москвы Алексей Крюков получил специальный приз от издательского дома «Аргументы и факты» за картину «Безмолвие. Саур-могила». По его словам, такие проекты очень важны для гражданского общества.— Большое счастье, что существует этот конкурс, который помогает молодым и профессиональным художникам поучаствовать в социально значимых проектах, важных для нашего общества и нашего государства. Правда за нами и победа восторжествует! — подчеркнул Алексей Крюков.Авторов лучших работ наградили дипломами и памятными подарками от организаторов мероприятия. По словам первого заместителя генерального директора Марины Мишункиной, участие в конкурсе школьников, подростков, молодежи — добрый знак:"Язык плаката — это своеобразный язык, когда остро и четко выражается мысль в ситуациях, когда также выразительно и емко ее нельзя выразить в словесной форме. Мне кажется, что даже виртуозный журналист так коротко и четко не скажет. Тема творчества нам близка, но еще ближе нам тема войны. Не все знают, что несколько лет назад к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, издательский дом «Аргументы и факты» издал «Детскую книгу войны». В этой книге были собраны истории детей, которые вынесли ту Победу на своих плечах вместе со взрослыми. Сейчас плакаты молодых участников — это про эпоху взросления, про то, как вырасти, повзрослеть и остаться человеком, как быть большим, даже если ты еще студент или ребенок. Мне кажется, у нас с вами все получилось. Искренние и самые прочувственные поздравления всем, кто победил в конкурсе".В номинации «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 3 место за плакат ПОБЕДИМ И ВЕРНЁМ ЖИЗНЬ В ДОНБАСС присуждено Екатерине Беловой из Владимира, 2 место занял плакат СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ГОЛУБЬ Михаила Дурново, Смоленск, 1 место за плакат МЫ НУЖНЫ ДОНБАССУ! получил Евгений Емельянов, Санкт-Петербург.В номинации «Я ЕДУ НА ДОНБАСС»: 3 место получает плакат, который так и называется — «Я ЕДУ НА ДОНБАСС!», автор — София Сарализде из Владимира, 2 место в этой номинации — у плаката под названием СПРАВИМСЯ ВМЕСТЕ, автор — Светлана Сафонова из Владимира, 1 место за плакат МЫ ВОССТАНОВИМ ДОНБАСС! Досталось Альберту Саншиеву из Ярославля.Награды в номинации «КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ»: 3 место за плакат «СЕРДЦЕ ПЫЛАЕТ» получила Елизавета Анисимова из города Чебоксары, 2 место за плакат «СЫНЫ ДОНБАССА» — Лана Абозина из Владимира, 1 место за плакат «ЗАЧЕМ ИДУ Я ВОЕВАТЬ?» — у Златы Ворошиловой из Нижегородской области.Лучшие авторы в номинации «МЫ ВМЕСТЕ»: 3 место за плакат «ДОМОЙ» получает Виталина Коровина из Владимира, на 2 месте с плакатом «ВЫСТОЯЛИ ТОГДА, ВЫСТОИМ И СЕЙЧАС!» — Дмитрий Рекин из Нижнего Новгорода, 1 место с плакатом «РОССИЯ — НАШЕ ОБЩЕЕ ОТЕЧЕСТВО» получает Татьяна Яковлева из Нижнего Новгорода.В номинации «БУДУЩЕЕ ДОНБАССА»: 3 место за плакат «ПОСТРОИМ НОВУЮ РОССИЮ ВМЕСТЕ!» достается Артему Ефимову из Чебоксар, 2 место с плакатом «МИР НА ДОНБАССЕ НАСТУПИТ» заслужил Александр Седов из Владимира, 1 место за плакат «БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ» достается Ксении Кисляковой из Владимира.Спецдиплом от оргкомитета проекта за плакат «МАЙДАН ГОЛОВНОГО МОЗГА» получают его авторы Михаил Серебряков и Роман Пешков из Москвы.Спецдипломы от Государственного исторического музея получают: за плакат «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ» — Анастасия Кравченко из Брянска, за плакат «Донбасс. Сила в правде» — Юрий Горбушин из Калиниграда.Спецдиплом от правительства Херсонской области за плакат «ZА МИР» получает Юлия Демьяненко, Санкт-Петербург.Спецдиплом от правительства Донецкой народной республики за плакат «ВОЗРОДИМ ДОНБАСС!» получил Даниел Иванов из Владимира.