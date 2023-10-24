В номинации «Лучшая мужская роль» на фестивале «Русская классика. Островский» победу одержал актер из владимирского театра драмы Николай Горохов. Об этом сообщил губернатор Владимирской

В номинации «Лучшая мужская роль» на фестивале «Русская классика. Островский» победу одержал актер из владимирского театра драмы Николай Горохов. Об этом сообщил губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. Николай Горохов – народный артист РФ, лауреат национальной премии «Золотая маска» и премии Правительства РФ имени Волкова, а также областной премии имени Евстигнеева. Актер сыграл роль чиновника Акима