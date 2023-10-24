Лариса Долина не нашла причин, чтобы назвать Юрия Шатунова легендой. А Бари Алибасов нашел, что сказать по этому поводу.

Лариса Долина не нашла причин, чтобы назвать Юрия Шатунова легендой. А Бари Алибасов нашел, что сказать по этому поводу.Народная артистка России Лариса Долина приняла участие в недавно прошедшем вечере памяти Юрия Шатунова в "Крокус сити холл". Долина исполнила его композицию "Забудь", но при этом заявила, что легендой Шатунова она не считает.Поклонники артиста возмутились. Но у Ларисы Александровны свои аргументы. Она утверждает, что не видит в творчестве Юрия Шатунова каких-либо выдающихся способностей. Также заслуженная артистка заявила, что говорит правду, за что всегда и страдает.На критику в адрес Шатунова ответил продюсер группы "На-на". Алибасов резко отреагировал на слова Долиной в адрес Шатунова, назвав ее "противницей шоу-бизнеса". Также Бари Каримович заявил, что у Долиной нет особых достижений в этой сфере.Алибасов отметил, что Долина работала всегда в таких музыкальных направлениях, которые не приносили больших денег. Но шоу-бизнес всегда ориентирован именно на финансы. По словам Бари Алибасова, "мало быть профессионалом". Главная цель поп-музыки – это зарабатывание артистами больших гонораров, как считает создатель "На-на".При этом Бари Алибасов, также как и Лариса Долина, не считает творчество солиста "Ласкового мая" выдающимся. Продюсер подчеркивает, что в шоу-бизнесе на первом месте стоит "экстравагантность" и умение получать высокий доход с выступлений артистов.