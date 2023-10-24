29 октября в Суздале состоится уникальное событие международного масштаба – матчевая встреча по профессиональному боксу Россия – США. В Москву уже прибыли 7 титулованных американских боксеров, представителей разных весовых категорий, чтобы выйти на ринг против российских чемпионов и сразиться за звание лучшей команды. Примечательно, что один из заокеанских спортсменов скоро получит российский паспорт.

29 октября в Суздале состоится уникальное событие международного масштаба – матчевая встреча по профессиональному боксу Россия – США. В Москву уже прибыли 7 титулованных американских боксеров, представителей разных весовых категорий, чтобы выйти на ринг против российских чемпионов и сразиться за звание лучшей команды. Примечательно, что один из заокеанских спортсменов скоро получит российский паспорт.Претендент на титул чемпиона мира по боксу и выступающий за Россию 44-летний Кевин Джонсон в статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 20 лет, выступая в тяжелом весе. В июле 2023 года спортсмен заявил, что жизнь в России является его американской мечтой. "Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Владимировичу Путину, что я бы хотел получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны", – заявил он тогда."Все документы поданы в компетентные органы, о получении Джонсоном российского гражданства ходатайствовал губернатор Самарской области, а Министерство спорта поддержало, – пояснил спортивный промоутер турнира Владимир Хрюнов. – Три месяца мы занимались этим и сейчас, надеюсь, положительное решение будет признано".Теперь его будут звать Кевин Владимирович Джонсон. Решение стать Владимировичем боксер объясняет желанием отдать дань уважения президенту России Владимиру Путину. Мол, это сегодня – "самый уважаемый человек". Теперь его мечта – сыграть с главной государства в шахматы.Джонсон уже начал учить великий и могучий русский язык – может сказать: "Привет, Москва, привет, Россия". Он признается в симпатиях к русским женщинам и говорит желании найти себе русскую жену. А также отмечает, что в нашей стране у него много хороших друзей, включая боксера Александра Поветкина.Напомним, ранее российское гражданство получили уругвайская актриса Наталья Орейро, испанский режиссер Анхель Гутьеррес, эквадорский футболист Кристиан Рамирес, сербский актер Милош Бикович, сербский актер Милош Бикович, австралийский велогонщик Шейн Перкинс.