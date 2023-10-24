В Москве 29 сентября подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проекта АО Башкирская содовая компания (БСК) по производству эмульсионного поливинилхлорида. Построенный в рамках соглашения завод позволит заместить иностранную продукцию и закрыть потребности отечественного рынка в эмульсионном ПВХ. Пристальное внимание в проекте уделено контролю за влиянием на окружающую среду.

В Москве 29 сентября подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проекта АО "Башкирская содовая компания" (БСК) по производству эмульсионного поливинилхлорида. Построенный в рамках соглашения завод позволит заместить иностранную продукцию и закрыть потребности отечественного рынка в эмульсионном ПВХ. Пристальное внимание в проекте уделено контролю за влиянием на окружающую среду.Вместе с "Башкирской содовой компанией" участниками соглашения стали инжиниринговая компания "Савант Инжиниринг" и машиностроительное предприятие из Китая CNCEC. Ключевым проектом в рамках договоренности является строительсто завода эмульсионного ПВХ в Стерлитамаке (Республика Башкортостан).Мощность предприятия составит 60 тысяч тонн продукции в год. "БСК" выступит в качестве владельца и спонсора проекта со всеми разрешениями и полномочиями, предоставленными правительством России.Строительство завода в Стерлитамаке укладывается в общероссийский тренд на импортозамещение. В настоящее время импорт эмульсионного ПВХ в РФ запрещен. Предприятие в Башкортостане закроет протребности отечественного рынка в этой продукции.Договор на создание предварительного технико-экономического обоснования "БСК" и "Савант инжиниринг" подписали еще два года назад в рамках курса на импортозамещение. Сейчас началось проектирование нового завода, выбор лицензиата и подготовка проектно-сметной документации.В результате многочисленных обсуждений удалось найти оптимальное решение по реализации проекта. "БСК" как клиентоориентированная компания вела переговоры с потенциальными потребителями нового продукта и выясняла, каким требованиям он должен соответствовать. Проведены испытания порядка 20 образцов импортного производства.Запуск нового производства не только создаст дополнительные рабочие места в Стерлитамаке, но и улучшит экологическую обстановку в городе. "БСК" в рамках реализации проекта уделила пристальное внимание контролю за влиянием производства на окружающую среду.На сегодняшний день объемы производства ПВХ в мире оцениваются в 46 миллионов тонн, а вредное воздействие на окружающую среду оценивается в три тысячи тонн ежегодно. Для снижения влияния производства на экологию "Башкирская содовая компания" ежегодно реализует ряд инвестпроектов и уменьшает количество сосредоточения пыли ПВХ и газов в атмосфере.Добиться снижения попадания винилхлорида в окружающую среду удалось благодаря модернизации производства и внедрению самых современных технологий очистки выбросов. В 2023 году году был смонтирован трубопровод транспортирования абгазов, содержащих винилхлорид, на установку термического обезвреживания.Еще одной новацией стало техническое перевооружение стадии дегазации ПВХ. Разработка специалистов "БСК" позволит уменьшить объемы содержания винилхлорида в атмосфере.Перед началом реализации проекта в Стерлитамаке специалисты провели предварительные расчеты и выяснили, что выбросы от нового производства не создадут зон с превышением нормативов по концентрации взвешенных частиц винилхлорида и пыли. Эксплуатация завода будет соответствовать гигиеническим нормативам в населенных пунктах и не окажет влияния на качество жизни местного населения и состояние окружающей среды.Так, по итогам 2022 года показатель присутствия в воздухе газовых выбросов винилхлорида составлял лишь 30,1% от максимально разрешенного Росприроднадзором объема и пыли ПВХЭ – 18,5% от лимитов."Башкирская содовая компания" является крупнейшим в России производителем кальцинированной и пищевой соды. "БСК" входит в группу компаний "Росхим", в составе которой работают ключевые отечественные предприятия химической промышленности.