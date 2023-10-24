В последние дни только и разговоров о том, где сейчас Алла Пугачева. Уехали ли она из Израиля на Кипр? Вернется ли она в Россию? Хотя еще недавно в новостях фигурировала и Америка.

В последние дни только и разговоров о том, где сейчас Алла Пугачева. Уехали ли она из Израиля на Кипр? Вернется ли она в Россию? Хотя еще недавно в новостях фигурировала и Америка.Русские звезды давно облюбовали Соединенные штаты для покупки недвижимости. Тут есть недвижимость у Игоря Крутого, Наташи Королевой, Леонида Агутина, Валерия Леонтьева и Алексея Воробьева.А в 2005 году и Алла Пугачева за 650 тысяч долларов купила квартиру в Майами в одномиз 28-этажных небоскребов на фешенебельном курорте "Солнечные острова". В этихапартаментах с высокими потолками семь комнат: две спальни, гостиная, столовая,кухня, рабочий кабинет, гардеробная, два санузла, джакузи. Из панорамных оконоткрывался роскошный вид на океан.Правда, наслаждалась певица красотами СШАнедолго – недавно хоромы были проданы. Но уже за 1 миллион "зеленых". Все равно Примадонна там бывала редко – далеко и тяжело тужа ездить."Сердце не очень позволяет мотаться туда-сюда на пароходах, самолетах и других видах транспорта", – пояснила она.Напомним, после событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.