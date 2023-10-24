Дмитрий Наумов провёл пресс-конференцию с журналистами города, вторую за почти год его работы мэром областной столицы. Перед тем как приступить к обсуждению насущных проблемных вопросов,

Дмитрий Наумов провёл пресс-конференцию с журналистами города, вторую за почти год его работы мэром областной столицы. Перед тем как приступить к обсуждению насущных проблемных вопросов, постоянно волнующих местных жителей, градоначальник выступил с докладом об общем положении дел во Владимире. Среди основных тем – дорожная. Мэр рассказал о новых планируемых развязках и маршрутных путях. Так, например,