Актриса Ольга Спиркина замужем уже в седьмой раз. Интересно, что пятым ее супругом был Дмитрий Кончаловский, племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Корреспондент Дни.ру поговорил со звездой театра и кино.

Актриса Ольга Спиркина замужем уже в седьмой раз. Интересно, что пятым ее супругом былДмитрий Кончаловский, племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой театра и кино.От второго брака – с журналистом Алексеем Новиковым – у Ольги родилась красавица-дочь Людмила. Но ее нет в России сегодня."Старшая дочь уже десятый год проживает в Словении, – рассекретила ее местонахождение актриса. – Она вышла замуж за словенца, родила чудесного сына Леона. Дочь получила в МГУ хорошее образование – училась на журналиста. Но в Словении по этой специальности трудно найти что-то, поэтому дочь работает помощником директора компании, которая не имеет отношения ни к СМИ, ни к России. А в последние года три она занимается и изготовлением ювелирных украшений – ходила на курсы, занималась с мастером. У нее хорошо получается!"Марии – младшей дочери актрисы от брака с предпринимателем Давидом Давиташвили – недавно исполнилось 23 года. Она окончила театрально-художественный колледж и по профессии художник. Детей пока нет.Интересно, что сегодня 59-летняя Спиркина снова сошлась с третьим мужем – тем самым Давидом Давиташвили."Дочь нас соединила", – радуется она.Актриса рассказала, что хорошее отношения ей удалось сохранить и с первым супругом: "С Александром Корженкиным у нас был студенческий брак, мы поженилась во время учебы в Школе-студии МХАТ и до сих пор мы общаемся. Общалась и со вторым мужем – журналистом Алексеем Новиковым, но он, к сожалению, умер".