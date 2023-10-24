Подавляющее большинство (92%) российских компаний открыты к работе с решениями для выявления интернет-угроз. Из них 31% уже работают с этим классом, и еще 61% планируют внедрение в течение

Подавляющее большинство (92%) российских компаний открыты к работе с решениями для выявления интернет-угроз. Из них 31% уже работают с этим классом, и еще 61% планируют внедрение в течение ближайших двух лет. Таковы результаты исследования ГК «Солар» (дочерняя структура «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности), посвященного уровню знания и использования продуктов для выявления интернет-угроз на отечественном