Груз Тепло из дома подготовили для участников СВО во Владимирской области. Сухой душ и...

Груз "Тепло из дома" подготовили для участников СВО во Владимирской области."Сухой душ" и маскировочные сети. Владимирские волонтеры приняли участие в подготовке гуманитарного груза для помощи бойцам в зоне СВО. Очередной сбор прошел в рамках всероссийской акции "Тепло из дома".С подробностями - Александра Лебедикова.- Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон.Военные песни и максимальная собранность.С самого утра жители пансионата в поселке Садовый заняты серьезным делом. Совместно с активистами штаба общественной поддержки они готовят очередной гуманитарный груз для отправки в зону СВО. Среди основных "позиций" - наборы для "Сухого душа" и плетения маскировочных сетей. Обыкновенные тканевые лоскутки в руках волонтеров становятся настоящим спасением для сотен солдат.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Владимирской области, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- Жители Владимирской области очень активно на протяжении уже длительного периода участвуют в сборе вещей необходимых для наших участников СВО. Отрадно, что включаются в этот процесс очень многие социальные учреждения. И пансионат "Садовый" - одно из таких учреждений.Владимиру Костину- шестьдесят восемь. В настоящее время службу в зоне СВО проходят трое его племянников с Кубани. Просился на фронт и младший сын - рассказывает пенсионер, но не прошел из-за проблем со здоровьем. Отказаться от мыслей о мобилизации пришлось и самому Владимиру Викторовичу.Владимир Костин, волонтер:- Вот он меня и спросил: "Папа, а ты вот сейчас, если бы у тебя ноги были, где бы был?" Я говорю: "Конечно бы там". У нас в крови, потому что папа у меня Герой Советского Союза. Помогаем. Чтобы не видно их было вот из-за этих пластиночек маленьких. Чтобы их не замечали.Всего активисты планируют собрать более двухсот гигиенических наборов. В их составе помимо медицинского полотенца, губка, пропитанная специальным гелем. Перед использованием ее необходимо намочить. Для этого бойцам потребуется не больше пятидесяти миллилитров воды. Складывают в посылки и "приятное дополнение" - платок, с ручной вышивкой. Это еще одно теплое напоминание о доме и "талисман"- для того, что бы скорее вернутся в родные места.Александра Лебедикова, Алексей Ковалев, Вести-Владимир