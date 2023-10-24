Какие предприятия Владимирской области больше всего берут кредиты на развитие бизнеса. Предприятия...

Какие предприятия Владимирской области больше всего берут кредиты на развитие бизнеса.Предприятия региона с начала года получили более 122-ух миллиардов рублей кредитов. В основном их берут обрабатывающие производства, торговые организации, сообщает Банк России. Значительные средства предоставлены строительным организациям и компаниям, проводящим операции с недвижимостью.Регулятор заявляет, что это свидетельствует об улучшении бизнес-настроений. Оно наблюдается во всех основных сферах экономики, кроме сельского хозяйства. С оптимизмом в будущее смотрят компании, продающие транспортные средства. Автодилеры ожидают, что активность покупателей будет расти.