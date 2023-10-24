ВТБ запустил для корпоративных клиентов новый сервис, который позволяет вносить наличную выручку в банкоматах по логину и паролю.

ВТБ запустил для корпоративных клиентов новый сервис, который позволяет вносить наличную выручку в банкоматах по логину и паролю. Это более удобный и экономичный способ самоинкассации без использования бизнес-карт.Сервис позволяет компаниям самостоятельно инкассировать наличную выручку через устройства самообслуживания ВТБ без использования бизнес-карты. Уполномоченные сотрудники клиента получают логин и пароль в интернет-банке и мобильном приложении, которые вводят в банкомате и затем вносят денежные средства на счет в удобное время в любом объеме в более чем 6 тыс. банкоматов ВТБ по всей России. Внесение наличности на счет таким способом занимает менее минуты.«Зачастую точки продаж наших клиентов расположены в крупных торговых центрах, где уже установлены устройства самообслуживания ВТБ. В этом случае самостоятельно инкассировать наличную выручку можно быстро и просто, а банк не несет дополнительных затрат ни на установку оборудования, ни на инкассацию конкретной торговой точки. Таким образом, реализованное решение сокращает операционные расходы обеих сторон, а также позволяет предложить компаниям свободный график сдачи выручки и выгодные тарифы на обслуживание», ─ прокомментировал Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.«Новый сервис поможет предпринимателям вносить наличную выручку, где удобно и когда удобно. Кроме того, они смогут экономить не только на оплате услуг инкассации, но и на выпуске и обслуживании бизнес-карты. По нашим оценкам, после запуска самоинкассацию без карт будут активно использовать более 10,5 тыс. действующих клиентов СМБ, а с развитием сервиса их число будет расти», ─ отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут активировать сервис в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite в разделе «Самоинкассация». Выданные логин и пароль будут действительны для всех последующих операций по внесению наличных.Реклама.