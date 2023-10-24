Вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина поделилась важной информацией. Она рассказала о том, в каких случаях можно рассчитывать на скидку, арендуя жилье.

Вице-президент "Гильдии риэлторов Москвы" Екатерина Никитина поделилась важной информацией. Она рассказала о том, в каких случаях можно рассчитывать на скидку, арендуя жилье.Специалист пояснила, что при заключении сделки по аренде квартиры, у арендодателя могут возникнуть какие-либо усложняющие процесс заселения условия. Например: желание получить оплату за несколько месяцев или невозможность сразу же передать ключи.В таком случае у квартиросъемщика появляется шанс получить скидку.По словам эксперта, начинать торговаться следует при обсуждении всех нюансов проживания.Также существуют и другие аргументы для торга. Полезным будет изучить ситуацию на рынке аренды. Скидку можно просить за недостатки расположения района и дома, в частности. Сюда входит и хорошая инфраструктура, и транспорт, и даже наличие парковочного места, передает .Кроме этого, на снижение арендной платы может повлиять этаж, тип и возраст дома. Можно добиться скидки примерно в 5-10%, если квартира расположена на первом или последнем этаже. Проживание в хрущевке всегда будет стоить дешевле, чем в новостройке в аналогичном районе.Стоимость проживания в сталинке будет зависеть от состояния ремонта.Так, в случае необходимости косметического ремонта ставка сокращается в среднем на 5%, а наличие устаревшей мебели и предметов интерьера может снизить на цену на 7%. Также можно пожаловаться и на отсутствие в квартире необходимой бытовой техники.Стоит отметить, что в сентябре этого года в Московской области на кадастровый учет поставили 21 многоквартирный дом. Это дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства, отмечает .