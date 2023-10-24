Известный рэпер Джиган обозначил свою позицию в социальных сетях, но подписчикам это не понравилось.

Известный рэпер Джиган обозначил свою позицию в социальных сетях, но подписчикам это не понравилось.За свою многолетнюю карьеруДенис Устименко-Вейнштейнне раз становился героем громких заголовков прессы. Однако зачастую это было связано с событиями в его личной жизни. Ни для кого не секрет, что певец не всегда вел себя как примерный семьянин, из-за чего у него случались неприятности. Но теперь у публики нашелся и другой повод осудить Джигана.Как и красавица-супруга Оксана Самойлова, артист активно ведет социальные сети. Обычно в своем блоге рэпер делится трогательными семейными кадрами, которые собирают море положительных комментариев. Однако последние дни на странице артиста царит далеко не самая позитивная атмосфера.В своем блоге Джиган поделился записью знаменитой израильской актрисы Галь Гадот, которая поддержала родную страну в конфликте с Палестиной. Несмотря на то, что никаких высказываний на эту тему артист себе не позволил, один его репост буквально привел людей в ярость. После этой публикации в комментариях к постам рэпера началась настоящая вакханалия, передает .Многие подписчики, сочувствующие Палестине, набросились на певца с гневной критикой. В своих комментариях пользователи прокляли не только самого Джигана, но и его семью. Некоторых возмутило, что многодетный отец публично обозначил свою позицию, с которой они не согласны. Теперь ненавистники желают семье рэпера страшной участи. Кроме того, несогласные активно отписывают от артиста и его жены в соцсетях.Впрочем, Денис и Оксана, судя по всему, не слишком переживают из-за гневных комментариев. Сейчас семья исполнителя находится в отпуске в Дубае. А дома, как известно, их ждет роскошная жизнь и дорогостоящее жилье. Ранее "Дни.ру" о том, сколько Джиган и Оксана Самойлова платят за шикарную недвижимость.