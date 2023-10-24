Ольга Бузова сделала важное заявление на всю страну. Теперь ее жизнь сильно изменится.

Ольга Бузова сделала важное заявление на всю страну. Теперь ее жизнь сильно изменится.Ольга Бузова не скрывает, что пока не преуспела в любовных делах и создании семьи. Вероятно, все дело в том, что у телеведущей не хватает времени на личную жизнь из-за работы. Как известно, звезда "Дома-2" активно строит карьеру на экране, регулярно выпускает новые хиты, активно ведет личный блог и не перестает удивлять публику новыми проектами со своим участием. А теперь, как выяснилось, Ольгу Бузову ждут еще более глобальные перемены.В беседе с журналистами певица рассказала о своих профессиональных успехах и поделилась дальнейшими планами. Оказалось, певица в полном восторге из-за того, как сейчас развивается ее творчество.Недавно брюнетка презентовала поклонникам клип на свою песню "Позови", в котором снялась вместе с известным актером Станиславом Бондаренко. Во время работы над роликом коллеги сыграли влюбленных в довольно откровенной сцене. Ольга Бузова призналась, что это был ее первый подобный опыт. Поэтому, как отметила звезда, Бондаренко лишил ее "кинодевственности"."Я безумно рада и счастлива, что работа позволила это сделать", – поделилась своими эмоциями телеведущая.Благодаря съемкам романтического клипа певица преодолела свой страх и сделала то, чего раньше опасалась. Так, на большом сроке своего творческого пути Ольга Бузова ощутила готовность шагнуть во что-то более масштабное и грандиозное. По мнению брюнетки, в дальнейшем ее может ждать прорыв в карьере и киноиндустрии.Ранее "Дни.ру" о том, что улетевшая в Китай Ольга Бузова оконфузилась с флагом.