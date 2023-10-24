Большинство передвижных камер появятся на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Их установят в период с 23 по 29 октября, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Новые камеры будут следить за водителями

Большинство передвижных камер появятся на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Их установят в период с 23 по 29 октября, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Новые камеры будут следить за водителями на следующих участках автодорог: – а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 2 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7