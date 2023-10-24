Популярная певица на днях покинула страну, в которой произошел серьезный конфликт. Алла Пугачева пропала со всех радаров.

Популярная певица на днях покинула страну, в которой произошел серьезный конфликт. Алла Пугачева пропала со всех радаров.В прошлом году многие российские звезды приняли решение покинуть Россию по известной для всех причине. Правда, если отъезд некоторых артистов не стал сюрпризом для россиян, то переезд Аллы Пугачевой в Израиль по-настоящему ошарашил общественность.Популярная певица вместе со своим супругом и детьми покинули родные земли. Многие задавались вопросом, как народная артистка смогла бросить страну, которая все это время ее кормила. В Израиле звездная пара смогла получить гражданство.Как сообщает телеканал, после обострения палестино-израильского конфликта Алла Пугачева решила покинуть Израиль. Правда, перед этим ее супруг опубликовал видео, в котором четко дал понять, что бежать из ставшей для них родной страны они не намерены.Многие источники были убеждены, что Алла Пугачева решила отправиться на Кипр вместе с детьми, где у нее есть шикарная недвижимость. Однако, по данным популярной певицы нет на острове. Оказалось, что близкое окружение не может связаться с народной исполнительницей и где она находится неизвестно никому.Так, Алла Пугачева пропала после побега из Израиля. Как сообщает , есть еще одна версия местонахождения Примадонны, раз на Кипре ее тоже нет. Возможно, она с детьми решила отправиться в США, где проживает ее дочь Кристина Орбакайте. Кроме того, в Майами у Аллы Пугачевой куплены апартаменты на берегу океана.Ранее "Дни.ру" , как Алла Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре.