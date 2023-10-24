Завтра, 25 октября, во Владимире начнутся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева». На турнир приедут спортсмены из 23

Завтра, 25 октября, во Владимире начнутся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева». На турнир приедут спортсмены из 23 регионов страны, сообщили в пресс-службе областного правительства. Гимнасты будут состязаться в групповых упражнениях и в личном многоборье по программе 1 спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Мероприятие можно посетить