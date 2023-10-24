Ещё 15 жителей из разных уголков Владимирской области заключили контракты с Минобороны РФ.

Ещё 15 жителей из разных уголков Владимирской области заключили контракты с Минобороны РФ. Торжественные проводы отважных бойцов состоялись во вторник, 24 октября. Об этом сообщила администрации региональной столицы.Добровольцев провожали родственники и друзья, волонтёры, сотрудники военкомата и представители органов власти. Владимирским воинам желали крепкого здоровья, сил, терпения и скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.Отмечается, что сначала бойцы должны пройти через учебные части.