Министр ЖКХ Елена Семёнова и главный жилинспектор Елена Андреева рассказали о том, как в нашем регионе начали отопительный сезон.
Министр ЖКХ Елена Семёнова и главный жилинспектор Елена Андреева рассказали о том, как в нашем регионе начали отопительный сезон.
Не без сбоев
В отопительный сезон вошли своевременно – с 14 сентября потекла горячая вода по трубам социальной инфраструктуры, затем тепло дали в остальных домах.
Хотя при запуске теплоснабжения не обошлось без сбоев: специалисты нашли технологические нарушения в тепловых сетях в Покрове и Коврове. В последнем жителям 34 домов пришлось двое суток сидеть в холоде.
– Их подключили позже других из-за прорывов в сетях и внутри домов, а также из-за неслаженных действий управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, – рассказала министр ЖКХ.
И подобные ситуации в городе оружейников происходят не в первый раз. В 2021 году батареи моментально стали холодными в 200 многоквартирных домах.
Поэтому, уточнила Семёнова, «Владимиртеплогаз» принял кадровые решения и сменил руководителей филиалов проблемных районов.
Жалуйтесь, товарищи!
С начала отопительного сезона в Госжилинспекцию и в министерство ЖКХ поступило около 200 жалоб. Чаще всего звонили из Александрова, Коврова, Владимира, Мурома, Кольчугина и Покрова. Однако, уточнила Елена Андреева, недовольства были точечными. К примеру, кто-то так и не дождался слесаря, кто-то не смог дозвониться до местных филиалов поставщиков тепла.
Виноваты теплосети?
Теплосети в регионе изношены на 47%, и это главная причина аварий.
В этом году повезло Александрову – там заменили почти всю инфраструктуру. Однако в районах – в Карабанове, Струнине, Балакиреве – теплосети строили ещё в 50-е годы прошлого века...
В зоне риска также Кольчугинский район. Чтобы решить проблему, власти передают объекты по концессии «Владимиртеплогазу». Аналогичным путём в следующем году пойдёт и Вязниковский район, где теплосети также находятся в плачевном состоянии.
Перезаключить договоры
Ещё одна актуальная тема –
газовая. Дело в том, что в сентябре 2023 года изменили законодательство о газоснабжении, напомнила главный жилищный инспектор региона.
– Техобслуживание газового оборудования должны осуществлять в доме или квартире, где оно есть. Раньше жители могли заключить соответствующий договор с любой организацией, которая эти услуги оказывает. После 1 сентября – только с газораспределительными организациями, – пояснила она.
Таких компаний в регионе пять: «Газпром газораспределение Владимир», «Газ-Гарант», «Региональные газовые системы», «Газспецстрой» и «Радугаэнерго». Заключить или перезаключить договоры с ними необходимо до 1 января 2024 года.
Сделать это можно лично, придя в офис компании, или же дистанционно по публичной оферте. Для этого в квитанциях «Газпром» выставил счёт один рубль. Оплатив его через мобильное приложение, вы автоматически перезаключаете договор. Также это можно сделать через личный кабинет.
В противном случае подачу голубого топлива могут прекратить.
Мнение эксперта
Начальник Инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева:
– В случае возникновения аварийной или спорной ситуации в первую очередь следует обращаться в свою управляющую компанию. Если же ваша УК и местные администрации ответ не дали, нужно звонить в ГЖИ. Сделать это можно по телефонам (8 4922) 32-43-65, 33-50-73, 53-86-40, 32-60-13 либо по телефону горячей линии 8-915-757-39-38.
Кстати
Раньше всех отопительный сезон начали в Гусь-Хрустальном, Александровском, Петушинском, Судогодском и Суздальском районах.