Министр ЖКХ Елена Семёнова и главный жилинспектор Елена Андреева рассказали о том, как в нашем регионе начали отопительный сезон.

Министр ЖКХ Елена Семёнова и главный жилинспектор Елена Андреева рассказали о том, как в нашем регионе начали отопительный сезон.Не без сбоевВ отопительный сезон вошли своевременно – с 14 сентяб­ря потекла горячая вода по трубам социальной инфраструктуры, затем тепло дали в остальных домах.Хотя при запуске теплоснабжения не обошлось без сбоев: специалисты нашли технологические нарушения в тепловых сетях в Покрове и Коврове. В последнем жителям 34 домов пришлось двое суток сидеть в холоде.– Их подключили позже других из-за прорывов в сетях и внутри домов, а также из-за неслаженных действий управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, – рассказала министр ЖКХ.И подобные ситуации в городе оружейников происходят не в первый раз. В 2021 году батареи моментально стали холодными в 200 многоквартирных домах.Поэтому, уточнила Семёнова, «Владимиртеплогаз» принял кадровые решения и сменил руководителей филиалов проблемных районов.Жалуйтесь, товарищи!С начала отопительного сезона в Госжилинспекцию и в министерство ЖКХ поступило около 200 жалоб. Чаще всего звонили из Александрова, Коврова, Владимира, Мурома, Кольчугина и Покрова. Однако, уточнила Елена Андреева, недовольства были точечными. К примеру, кто-то так и не дождался слесаря, кто-то не смог дозвониться до местных филиалов поставщиков тепла.Виноваты теплосети?Теплосети в регионе изношены на 47%, и это главная причина аварий.В этом году повезло Александрову – там заменили почти всю инфраструктуру. Однако в районах – в Карабанове, Струнине, Балакиреве – теплосети строили ещё в 50-е годы прошлого века...В зоне риска также Кольчугинский район. Чтобы решить проблему, власти передают объекты по концессии «Владимиртеплогазу». Аналогичным путём в следующем году пойдёт и Вязниковский район, где теплосети также находятся в плачевном состоянии.Перезаключить договорыЕщё одна актуальная тема –газовая. Дело в том, что в сентябре 2023 года изменили законодательство о газоснабжении, напомнила главный жилищный инспектор региона.– Техобслуживание газового оборудования должны осуществлять в доме или квартире, где оно есть. Раньше жители могли заключить соответствующий договор с любой организацией, которая эти услуги оказывает. После 1 сентября – только с газораспределительными организациями, – пояснила она.Таких компаний в регионе пять: «Газпром газораспределение Владимир», «Газ-Гарант», «Региональные газовые системы», «Газспецстрой» и «Радугаэнерго». Заключить или перезаключить договоры с ними необходимо до 1 января 2024 года.Сделать это можно лично, придя в офис компании, или же дистанционно по публичной оферте. Для этого в квитанциях «Газпром» выставил счёт один рубль. Оплатив его через мобильное приложение, вы автоматически перезаключаете договор. Также это можно сделать через личный кабинет.В противном случае подачу голубого топлива могут прекратить.Мнение экспертаНачальник Инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева:– В случае возникновения аварийной или спорной ситуации в первую очередь следует обращаться в свою управляющую компанию. Если же ваша УК и местные администрации ответ не дали, нужно звонить в ГЖИ. Сделать это можно по телефонам (8 4922) 32-43-65, 33-50-73, 53-86-40, 32-60-13 либо по телефону горячей линии 8-915-757-39-38.КстатиРаньше всех отопительный сезон начали в Гусь-Хрустальном, Александровском, Петушинском, Судогодском и Суздальском районах.