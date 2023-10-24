В новой записи в своем блоге Стас Садальский рассказал о печальной судьбе знаменитых актрис.

В новой записи в своем блоге Стас Садальский рассказал о печальной судьбе знаменитых актрис.Когда-то поучительная сказка "Королевство кривых зеркал" входила в число любимых картин как взрослых, так и маленьких зрителей. С тех пор прошел не один десяток лет, и за это время предпочтения публики во многом изменились. Однако фильм с очаровательными сестрами Юкиными, исполняющими роли Оли и Яло, по-прежнему с удовольствием смотрят представители разных поколений. Но судьбы актрис, сыгравших главные роли, к сожалению, сложились печально. Об этой потере для России в своем блоге объявил Стас Садальский.В публикации артист рассказал, что за пределами камер Ольга и Татьяна Юкины были неразлучны так же, как и их экранные героини. Увы, жизненный путь советских звезд тоже оказался до боли похожим. Около пятнадцати лет назад, как напомнил Садальский, о незавидной участи актрис писали многие, и он в том числе."Оля и Таня Юкины. Оля-Яло, две девочки, два пажа, красный осколок нашего детства", – оставил пронзительное сообщение телеведущий.Стас Садальский напомнил, что вчера, 23 октября, сестрам могло бы исполниться 70 лет. Однако они, как уточнил актер, давно "по другую сторону зеркала". Ольга Юкина покинула нас в 2005 году, а Татьяна Юкина ушла следом за сестрой в 2011-м.По словам Садальского, можно бесконечно рассуждать о том, кто или что виновато в том, что судьбы звезд советского кино сложились таким образом. Помимо равнодушия близких и друзей, разрушающих жизни пристрастий и мистической связи близнецов, как считает телеведущий, вина лежит на кинематографе."Его Величество синематограф рушит жизни не только мега-звезд, но даже тех, кто соприкоснулся с ним единожды", – высказался Стас Садальский.Ранее "Дни.ру" о том, что Стас Садальский рассказал о непростом положении Татьяны Васильевой.