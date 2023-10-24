Первый фестиваль детского и семейного кино Киноперемена: что происходило за его кулисами,...

Первый фестиваль детского и семейного кино "Киноперемена": что происходило за его кулисами, рассказали директор Елена Куценко и актриса Яна Поплавская.Участниками фестиваля стали известные режиссеры, ведущие, актеры театра и кино. Продолжение интервью о закулисье киносмотра и перспективах детского кино с киноведом и программный директор фестиваля Елена Куценко и актрисой, наставником детского жюри Яной Поплавской смотрите прямо сейчас.