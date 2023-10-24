В новом шоу Суперстар! на НТВ певица предстала в новом образе. Наташа Королева словно помолодела на несколько десятилетий.

В новом шоу "Суперстар!" на НТВ певица предстала в новом образе. Наташа Королева словно помолодела на несколько десятилетий.Шоу талантов "Суперстар" уже несколько лет с успехом идет на канале НТВ, недавно стартовали съемки четвертого сезона. Продюсеры преподнесли сюрприз публике, сделав небольшую перестановку среди членов жюри. Маша Распутина, отметившаяся рядом скандальных заявлений, покинула программу, и ее место заняла Наташа Королева.Певица обещала быть более лояльной и не нападать на конкурсантов без значимого повода. И действительно, Королева не просто ведет себя очень тактично, но и потрясающе выглядит: в социальную сеть выложили фотографию, на которой артистка выглядит заметно помолодевшей — словно с площадки клипа "Маленькая страна".Тем удивительнее осознавать, что совсем недавно Наташа Королева отметила 50-летний юбилей. Понятное дело, что очень сложно в эти годы сохранять практически юношеский цвет лица, а потому поклонники спорят, что же это: чрезвычайно удачная пластическая операция или результат шикарного грима?Некоторые пользователи Сети даже грешат на фотомонтаж, однако вряд ли: певица неоднократно выражала свое положительное отношение к пластической хирургии. По ее словам, главное, чтобы операция была своевременной — у каждого человека свой порог старения. Как бы там ни было, Наташа Королева от этого порога явно стало гораздо дальше.