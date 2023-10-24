Рпенский проезд во Владимире откроют уже в конце этого года. Рпенский проезд уже на финальной...

Рпенский проезд во Владимире откроют уже в конце этого года.Рпенский проезд уже на финальной стадии. Официальное открытие - в первом квартале следующего года. Но движение откроют уже в конце этого - готовность объекта 90 процентов.Сейчас продолжается установка барьерных ограждений, идёт подключение освещения. Пока погодные условия не позволяют выполнить разметку. Асфальтобетонное покрытие проложено на протяжении всей дороги, кроме отрезка в сто пятьдесят метров, где находится дом семьи Кишовых. Пока их переезд продолжается. По договору, семья должна покинуть дом через несколько дней, 25-го октября - из-за этого сдвинулся срок открытия движения. После официального разрешения о сносе дома, потребуется приблизительно месяц, чтобы закончить все работы.Сергей Панкратов, заместитель начальника по строительству владимирского филиала ГУП ДСУ-3:- У нас контракт до 24-го года, до 1-го квартала, то есть все работы, которые мы планируем выполнить в этом году, полностью завершить асфальтобетонное покрытие, на всём протяжении. Сделать тротуары, велодорожки,соответственно, полностью сделать освещение, обустройство. На следующий год останется только озеленение и укрепление откосов.