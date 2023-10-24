Сенатор Владимир Киселев оценил работу филиала Фонда Защитники Отечества во Владимирской...

Сенатор Владимир Киселев оценил работу филиала Фонда "Защитники Отечества" во Владимирской области.Здесь оказывают поддержку демобилизованным бойцам СВО и их семьям. Помогают оформить выплаты, ветеранские удостоверения. Военнослужащих, которые нуждаются в лечении, направляют в клиники и помогают им оформить путевки в центры реабилитации.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:- Решается на сегодняшний день положительно более 87% всех вопросов, которые задаются нашими гражданами в Фонде. Причем решаются сразу, как говорят сотрудники Фонда. Есть конкретные вопросы по конкретным семьям. Я сделаю соответствующие запросы в Министерство обороны.Как рассказала руководитель регионального филиала Светлана Никитина, Фонд тесно взаимодействует и с властью, и с волонтерскими объединениями. Создана межведомственная комиссия при губернаторе - всё для помощи ветеранам. Во всех районах и городах области работают социальные координаторы, 29 человек. И они, и штатные сотрудники фонда это в основном женщины, которые к бойцам относятся со всей душой.Светлана Никитина, руководитель владимирского филиала фонда "Защитники Отечества":- Это доставляет покой и мир для того, чтобы понимать, что сегодня ты помог людям. Тяжело тем людям, которые не сострадают.