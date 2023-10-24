Виктория Боня представила свету своего нового бойфренда. Однако многое в этой истории оказалось недосказанным.

Виктория Боня "представила" свету своего нового бойфренда. Однако многое в этой истории оказалось недосказанным.Телеведущая и блогер Виктория Боня никак не нарадуется, что воспылал к ней чувствами молодой и горячий Руслан Гасанов. Побритый по всем стандартам "Барбершопов" бойфренд с фотографий выглядит как герой-любовник из голливудских фильмов, которого, наконец-то, встретила Она. Что ж, картинка действительно красивая. А так ли се обстоит на самом деле? Ведь всем мы знаем про "запрещенограммные" приемы: от фоторедакторов до целых пиар-компаний. Все ли по-настоящему у Бони?Руслана Гасанова пользователи Сети заподозрили в довольно определенном интересе по отношению к любительнице пластических операций. Так, например, всплыли интересные слухи по поводу парня звезды "Дома-2". По неподтвержденной информации, как сообщает блогер Антон Суворкин на своем YouTube-канале "Anton S Live", новый бойфренд Виктории Бони "середнячок по московским меркам". Так о нем отзываются подписчики канала, которые знают всю его истинную жизнь. О его "обеспеченности" якобы говорит только сама Боня, и больше никто. Еще одна "пташка" Антона Суворкина сообщила, что парень Виктории Бони, по слухам, настоящий "абъюзер, который жестко ограничивал свою жену в косметике и одежде", и вообще жизнь с ним у Таисии Василешниковой (жена Гасанова) была не сахар.Ведущий с нескрываемым "гомерическим смехом", как он выразился зачитывал "данные" на Гасанова в СМИ. Мол, такой вот распрекрасный принц, со своим бизнесом. После чего ведущий уточнил, что на самом-то деле Гасанов всего лишь "середнячок по московским меркам": жил в Москве на съемной квартире, писал песни.А отношения он затеял с Боней якобы только ради пиара. Антон Суворкин даже сослался на некие "доказательства", которые приводят его любимые "пташки". И эти обстоятельства связаны с необычайной активностью Руслана в соцсетях, которой он доселе не занимался. К тому же многие заметили смену имиджа бойфренда Виктории Бони– явно работает на камеру.