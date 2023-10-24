Школьников владимирской области в проекте Билет в будущее знакомят с профессией спасателя. - На...

Школьников владимирской области в проекте "Билет в будущее" знакомят с профессией спасателя.- На сбор у пожарных не так много времени - всего минута. Нужно успеть экипироваться и поспешить на выезд. По пожарно-строевой подготовке регулярно сдаются зачеты. Надеть костюм нужно успеть за 21 секунду.Ознакомиться с техникой и оборудованием, изучить приемы спасения людей, примерить одежду пожарных. На один день 29 школьников из Гусь-Хрустального и Селивановского районов погрузились в профессию. Для них провели экскурсию по региональному управлению МЧС.- Боевая одежда, дыхательный аппарат, два рукава, бензорез. Ствол.- Как себя чувствуешь в этом костюме?- Нормально,тяжеловато.Спасать людей - призвание. Девятиклассник Дмитрий Бузанов для себя все решил еще в детстве.Дмитрий Бузанов - ученик 9 "А" класса великодворской школы:- Я с детства мечтаю стать спасателем, творить добро, спасать людей. И моя будущая профессия - это МЧС.Профессия Пожарный - звучит гордо! Нужно быть храбрым, терпеливым и выносливым.Девушки тоже могут быть спасателями, уверена одноклассница Дмитрия -Дарья ФОкина.Дарья Фокина - ученица 9"А" класса великодворской школы:- В этой профессии есть место и для девушек: например, спасатель медицины или сидеть за пультом.Теорию сменила практика: школьники побывали, как настоящие спасатели внутри автомобиля, оказались на месте пострадавших. Им показали, как с помощью нескольких движений связать пожарный узел для эвакуации.Андрей Бабкин - ученик 9"Б" класса великодворской школы:- Сегодня я побывал в роли пожарного.Я экипировался во всю ту экипировку, которые надевают пожарные на вызов. Она оказалась намного тяжелее, чем я думал, но пожарному еще тяжелее принимать этот вызов.Проект "Билет в будущее" призван помочь ребятам испытать себя в разных направлениях. Он реализуется в рамках нацпроекта "Образование" уже пятый год и помогает определиться с выбором профессии. В этом году в нем примет участие более 11 тысяч владимирских школьников.Ксения Лукашова - педагог-навигатор великодворской школы:- Мы новички, и, соответственно, только входим в проект. Дальше у нас запланировано посещение нескольких учебных заведений в нашем районе, в Гусь-Хрустальном. Надеюсь,что приедем и во Владимир тоже. Работа очень активная, очень интересная.Для патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации профессии владимирские спасатели регулярно проводят встречи со школьниками, студентами вузов и колледжей.Станислав Губенко, начальник управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Владимирской области:- На базе подразделений МЧС России с ребятами проводятся ознакомительные и профилактические мероприятия, изучается история пожарной охраны. Ребята постоянно посещают музей Главного управления, где в целом отражена история развития МЧС России и Главного управления.Впереди у сотрудников МЧС еще несколько школ. Благодаря таким ознакомительным экскурсиям, можно найти своё призвание и вытянуть счастливый билет в будущее.Мария Рябова. Илья Хлудов. Вести - Владимир.