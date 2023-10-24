В воскресенье, 22 октября, скончался экс-председатель регионального Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николай Шмуратко.

В воскресенье, 22 октября, скончался экс-председатель регионального Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николай Шмуратко. Об этом сообщила правительства Владимирской области.За годы службы Николай Андреевич был отмечен десятками государственных наград, в том числе медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. В общественной деятельности он уделял большое внимание воспитанию подрастающего поколения, а также проводил системную работу по улучшению жизни пенсионеров, инвалидов и ветеранов.Прощание с Николаем Шмуратко состоится во вторник, 24 октября, в Вознесенской церкви Владимира. Начало траурной церемонии в 12.00.«Правительство Владимирской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Андреевича Шмуратко», – говорится в сообщении пресс-службы.