В последние годы скандальный российский актер жил в Испании. Теперь Алексей Панин* решил обосноваться в США.

В последние годы скандальный российский актер жил в Испании. Теперь Алексей Панин* решил обосноваться в США.Как и всякий представитель актерской профессии, артист всегда мечтал стать звездой Голливуда. Сейчас он решил воплотить эту мечту в реальность: судя по последним сообщением с его страницы в социальной сети, Алексей Панин* переехал в Америку.На чужбину актер отправился не один, с ним улетела и его дочь Анна, в последние годы постоянно сопровождающая артиста. Панин* выложил соответствующую фотографию в соцсети — в пейзаже, на фоне которого позирует актер, можно распознать один из крупнейших городов Соединенных Штатов — Сан-Франциско."Снова. Теперь уже надолго" — прокомментировал Алексей Панин* свежую запись в личном блоге.Несколько позже в разговоре с поклонниками актер открыл свои истинные намерения: звезда фильма "Жмурки" планирует уехать в Лос-Анджелес и засветиться в Голливуде. Пока же ему все-таки предстоит обжиться в Сан-Франциско и найти там хоть какую-нибудь работу, ведь именно по причине безденежья Алексей Панин* покинул Испанию.Из России актер уехал уже давно, однако регулярно посещал Родину с целью заработка. Испанский язык Панин* так и не выучил, а без этого элементарного знания трудоустроиться в чужой стране довольно сложно. До поры до времени случайные заработки в России спасали Панина*, но после начала СВО России на Украине путь в родную страну для него закрылся.Актер выступил с резким осуждением российской внешней политики и более в стране не появлялся. Напомним, что однажды Алексей Панин* уже пытался сняться в голливудском фильме, однако попытка обратилась крахом.* — признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста.