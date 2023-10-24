Специалисты привели в порядок павильоны №59 Зерно и №51 Мясная промышленность.

Специалисты привели в порядок павильоны №59 "Зерно" и №51 "Мясная промышленность".Павильоны являются объектами культурного наследия федерального значения. В 1990-е годы там находились офисы и магазины.Реставраторы вернули зданиям исторический облик. Об этом в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.В павильоне "Зерно" привели в порядок позолоченный шпиль со звездой и подсветкой. По осколкам восстановили стекла на чердаке. Специалисты заменили затронутые коррозией участки шпиля и покрыли его сусальным золотом.В павильоне "Мясная промышленность" дверным блокам главного входа вернули первоначальный облик. Реставраторы восстановили ленты и вазоны античного рисунка и лавровые листья. На место вернули две скульптуры быков. Внутри павильона привели в порядок купол и керамический фонтан, отреставрировали керамическую плитку и оселковый мрамор."Все это уже скоро можно будет увидеть своими глазами — в павильонах вновь будут проходить выставки", – отметил Собянин.Собянин ранее о начале реставрации первого в России каменного шатрового храма – церкви Вознесения Господня в Коломенском, построенной в XVI веке. Специалисты приведут в порядок цоколь, шатер и галерею, металлические элементы и белокаменные детали. Работы завершатся в 2024 году.С 2011 года в Москве отреставрировали более двух тысяч памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев.