Наследница популярного певца находится в центре внимания. Дмитрий Маликов сделал откровенное признание.

Наследница популярного певца находится в центре внимания. Дмитрий Маликов сделал откровенное признание.Его музыкальный стиль можно описать как поп-музыку с элементами эстрады и романтики. Его голос считается одним из самых приятных и узнаваемых в российской музыкальной индустрии. Дмитрий Маликов является одним из самых популярных и обсуждаемых артистов в российском шоу-бизнесе.Помимо невероятной музыкальной карьеры популярный певец является еще и примером настоящего семьянина. Более двадцати лет Дмитрий Маликов счастлив в браке со своей супругой, которая младше артиста на семь лет. Кроме того, пара воспитывает двух очаровательных детей.Как известно, наследница певца пользуется популярностью у общественности. За ее жизнью следят поклонники, а журналисты каждый раз пытаются узнать что-то новое. Так, в одном из последних интервью Дмитрий Маликов объявил о свадьбе дочери. Правда, предложения пока не поступало, но они с супругой успели одобрить молодого человека Стефании Маликовой. Так что — совет да любовь молодым."У них хорошие отношения, мы одобряем", – поделился артист.Личную жизнь сама дочь Дмитрия Маликова не привыкла демонстрировать всем. Чего не скажешь о актрисы из популярного сериала "Универ". Анна Хилькевич постоянно милуется на камеру с возлюбленным. Как сообщает артистка поделилась откровенной фотокарточкой с отдыха со своим супругом.К слову, стало известно о древним заговором, гарантирующим замужество. Известная ясновидящая поделилась секретом с интернет-изданием . Она убеждена, что проведя этот обряд, девушка со стопроцентной гарантией выйдет замуж.Ранее "Дни.ру" , что дочь Дмитрия Маликова показала живот всей стране.