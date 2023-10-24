Стала известно, из-за чего загорелся гостевой дом в селе Борисовское Владимирской области. Как...

Стала известно, из-за чего загорелся гостевой дом в селе Борисовское Владимирской области.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, в селе Борисовское Суздальского района 23 октября произошел пожар в гостевом доме эко-отеля «Печки-лавочки».Звонок диспетчеру поступило днём - в 13:15.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Да и животные в зоопарке эко-отеля от пожара находились на достаточном расстоянии.Из-за оперативного реагирования очевидцев и быстрого приезда МЧС — крупного пожара удалось избежать.Известно, что предварительная площадь возгорания - 15 квадратных метров.Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в потолочном перекрытии. Сеть, увы, не переключилась на аварийный режим работы.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101»!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области