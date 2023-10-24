Стало известно, из-за чего загорелся гостевой дом в селе Борисовское Владимирской области.
Как...
Стало известно, из-за чего загорелся гостевой дом в селе Борисовское Владимирской области.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, в селе Борисовское Суздальского района 23 октября произошел пожар в гостевом доме эко-отеля «Печки-лавочки».
Звонок диспетчеру поступил днём - в 13:15.
Известно, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Да и животные в зоопарке эко-отеля от пожара находились на достаточном расстоянии.
Благодаря оперативному реагированию очевидцев и быстрому приезду МЧС — крупного пожара удалось избежать.
Известно, что предварительная площадь возгорания - 15 квадратных метров.
Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в потолочном перекрытии. Сеть, увы, не переключилась на аварийный режим работы.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101»!
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области