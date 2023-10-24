Популярный модный критик знает все о трендах. Влад Лисовец рассказал о том, что следует носить в этом сезоне.

Популярный модный критик знает все о трендах. Влад Лисовец рассказал о том, что следует носить в этом сезоне.Популярный стилист успел поработать со многими звездами российского шоу-бизнеса. Свой путь он начал в одной из парикмахерских в Москве, где его заметила группа "Агата Кристи", а позже он уже стал стилистом культовой группы "Блестящие". Сейчас Влад Лисовец один из самых обсуждаемых и известных личностей в мире шоу-бизнеса.Стоит отметить, что он успел собрать многочисленную аудиторию, которая любит и прислушивается к советам гуру моды. В свою очередь Влад Лисовец с большим удовольствием делится с подписчиками и коллегами по цеху трендами в одежде.Так, в интервью с Влад Лисовец рассказал о трендах этого сезона. Он убежден, что в моду возвращаются короткие юбки и шорты. Образ можно дополнить пиджаком. Тогда у окружающих сложится впечатление, что вы без нижнего белья, но в этом и есть суть. Стилист находит в этом сексуальность."Тренд абсолютно номер один сейчас в мире. Сейчас в моде нижнее белье, короткие шорты, максимально короткие мини. Создается ощущение, что вы забыли надеть юбку или шорты под пиджак", – убежден модный эксперт.Стоит отметить, что для России такой образ может быть слишком холодным из-за погодных условий. Но если вы все-таки решились на него, то нужно помнить, что любые объемные аксессуары и прически могут сделать вас вульгарными."Если говорить про основные правила, то, самое главное — не переходить в вульгарность, потому что этот тренд красив только потому, что он очень нежный", – поделился Влад Лисовец.Ранее "Дни.ру" , что Влад Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах.